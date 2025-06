Giorgetti ' l' Italia non è più il grande malato d' Europa'

Giorgetti afferma che l'Italia non è più il "grande malato" d'Europa, ma un Paese in cammino verso stabilità e fiducia. Il ministro dell’economia sottolinea come una percezione positiva sulla nostra affidabilità finanziaria possa attrarre investimenti e rilanciare la crescita. La nostra economia ha tutte le potenzialità per consolidarsi come protagonista, superando stereotipi e vecchi pregiudizi. È il momento di guardare avanti con ottimismo e determinazione.

"L'Italia non è più il grande malato dell'Europa, quello da guardare con sospetto e sotto costante sorveglianza". Lo ha rivendicato il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, all'anniversario della Gdf. "È evidente - ha aggiunto- che una diffusa percezione positiva sulla affidabilità finanziaria del nostro Paese potrà contribuire anche a rendere l' Italia più appetibile per gli investitori, sia nazionali che stranieri. La nostra economia ha tante potenzialità. E una gestione della finanza pubblica seria e rigorosa che eviti sprechi a abbia chiare le priorità da perseguire, offrirà nuove opportunità di crescita per l'asset più rilevante del Paese, come giustamente ha definito l'economia nel suo intervento il Comandante Generale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti, 'l'Italia non è più il grande malato d'Europa'

In questa notizia si parla di: italia - giorgetti - malato - europa

Dombrovskis in pressing: "Italia ratifichi il Mes". Ma Giorgetti avverte: "Parlamento è sovrano" - Dombrovskis incalza l'Italia affinché ratifichi il MES, ma Giorgetti ribatte sottolineando la sovranità del Parlamento.

Dopo essere stato per dieci anni sul punto di fallire, il Monte dei Paschi di Siena si è riconquistato il centro della scena finanziaria con un colpo di teatro. La banca più antica d’Italia fondata nel 1472 ha lanciato una scalata sulla più blasonata: Mediobanca, la Vai su Facebook

Giorgetti, 'l'Italia non è più il grande malato d'Europa'; Dazi, come arginare le conseguenze sull'Italia e l'Europa? Le ricette di Giorgetti e Tajani; Giorgetti dice no al piano von der Leyen: “No a un piano di difesa frettoloso e senza logica”.

Giorgetti, 'l'Italia non è più il grande malato d'Europa' - "L'Italia non è più il grande malato dell'Europa, quello da guardare con sospetto e sotto costante sorveglianza". Segnala ansa.it

L’Italia non è più il malato d’Europa. Gli investitori vedono con favore i Btp, meglio degli Oat francesi e dei Bund - guidato dal ministro Giancarlo Giorgetti, ha reso noto di stimare emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo ... Si legge su msn.com