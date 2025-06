Giolì & Assia | il 29 giugno live al Teatro Antico di Taormina

Giolì & Assia tornano nella loro amata Sicilia per un evento imperdibile: il 29 giugno, al suggestivo Teatro Antico di Taormina, si terrà un concerto unico nel suo genere. Un’occasione speciale per vivere un'esperienza magica tra pietre millenarie e il cielo stellato, dove musica e emozioni si fonderanno in un'atmosfera irripetibile. Preparatevi a lasciarvi trasportare da un viaggio sonoro che resterà scolpito nel cuore...

