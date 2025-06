Gioco del Ponte | dal 24 giugno la prevendita dei biglietti al Teatro Verdi

Preparati a vivere un evento unico nel cuore della città! Dal 24 giugno, il Teatro Verdi apre le sue porte alla prevendita esclusiva dei biglietti per il tanto atteso Gioco del Ponte, in programma sabato 28 giugno. Affrettati: potrai acquistare fino a quattro biglietti presso il botteghino, assicurandoti un posto in prima fila per questa tradizione che unisce passione e storia. Non perdere l’occasione di essere protagonista di questa emozionante sfida!

Sarà a cura del Teatro Verdi, ed esclusivamente tramite botteghino, la vendita dei biglietti per il Gioco del Ponte in programma sabato 28 giugno La prevendita inizierà martedì 24 giugno e proseguirà mercoledì 25 giugno: ogni persona potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti.

