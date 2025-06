Gioco d' azzardo in Fvg | allarme spesa record oltre un miliardo di euro bruciati in un anno

Il gioco d’azzardo in Friuli Venezia Giulia sta raggiungendo livelli allarmanti, con una spesa record di oltre un miliardo di euro nel 2022. Questi numeri, che evidenziano una crescita significativa rispetto agli anni precedenti, sollevano importanti questioni su rischi sociali e sanitari. È fondamentale riflettere sulle conseguenze di questa tendenza e promuovere strategie di prevenzione per tutelare il benessere dei cittadini e il futuro della regione.

Cifre che fanno riflettere e che accendono un campanello d'allarme nel Friuli Venezia Giulia: nel 2022, il solo gioco fisico ha generato un flusso economico di oltre un miliardo e 136 milioni di euro sul territorio regionale. Questo si traduce in una spesa stimata pro capite di ben 1.109 euro per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Gioco d'azzardo in Fvg: allarme spesa record, oltre un miliardo di euro bruciati in un anno

In questa notizia si parla di: euro - gioco - allarme - spesa

Hai un vecchio gioco SNES in soffitta? Uno vale oltre 6.000 euro: ecco i 4 titoli che potrebbero cambiarti la giornata - Scopri i giochi SNES più ricercati, con alcuni che oggi possono valere fino a 6.000 euro. Controlla se nel tuo cassetto si nasconde una di queste rarità.

In Italia chiedere la cittadinanza è come giocare al gioco dell’oca. Ma qui ogni imprevisto può farti ricominciare da capo. Si perde tempo. A volte anche la speranza. Basta un documento sbagliato, una firma mancante, un errore dell’ufficio. E quei 10 anni neces Vai su Facebook

Gioco d'azzardo in Fvg: allarme spesa record, oltre un miliardo di euro bruciati in un anno; Gioco d'azzardo, dati da allarme: in fumo 3mila euro pro capite di reddito; Nei piccoli Comuni stanno crescendo in maniera allarmante le scommesse.

Gioco d’azzardo, è allarme. Spesi oltre 337 milioni nell’Empolese Valdelsa. In fumo interi stipendi - Se si allarga il campo a tutti e quindici i Comuni facenti parte della Società della salute, allora si raggiungono i 454. Riporta lanazione.it

Gioco d’azzardo, allarme rosso. Spesi in un anno 35 milioni: "Rafforzare la prevenzione" - i cittadini di Seregno hanno speso quasi 35 milioni di euro in gioco d’azzardo legale, inclusi Gratta e Vinci e Lotto. Secondo ilgiorno.it