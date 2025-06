Giochi ecco i Poster Se lo sport ispira l’arte

Immergetevi in un viaggio tra sport, arte e cultura alla Triennale di Milano, dove i poster dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 raccontano storie di passione e talento. Questa esposizione unica, aperta fino al 15 marzo 2026, dimostra come l’ispirazione sportiva possa diventare capolavoro artistico, fondendo due mondi che si incontrano in un’esplosione di creatività . Gli...

Sport, arte e cultura si fondono così come fanno i cerchi olimpici: inaugurata alla Triennale di Milano una mostra dedicata agli Art Poster dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. L’esposizione, aperta fino al 15 marzo 2026, è frutto di un progetto promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e Triennale, realizzata in collaborazione con l’ International Olympic Committee (IOC) e l’ International Paralympic Committee (IPC). Gli Art Poster, opere d’arte originali in forma di manifesto realizzati da dieci artisti, sono stati suddivisi in egual misura tra Olimpiadi e Paralimpiadi e realizzati da giovani artisti (Under 40) che con la loro arte hanno provato a interpretare la magia che ruota attorno a un evento di portata globale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giochi, ecco i Poster. Se lo sport ispira l’arte

