Ginosa sorpreso a rubare in un deposito | 30enne arrestato dopo la fuga

Nella notte, un uomo di circa 30 anni è stato sorpreso dai Carabinieri mentre tentava di rubare batterie e componenti meccanici in un deposito industriale. La sua fuga è durata poco: il proprietario, intervenuto, ha cercato di fermarlo, ma è stato spintonato e ferito. La prontezza delle forze dell'ordine ha permesso di bloccarlo subito dopo. La vicenda sottolinea quanto l'impegno delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza della nostra comunità.

Tarantini Time Quotidiano Arrestato nella notte un uomo di circa 30 anni, colto in flagranza di reato all’interno di un deposito industriale. Secondo i Carabinieri, il soggetto si sarebbe introdotto nella struttura per sottrarre batterie per autocarri e altri componenti meccanici. Scoperto dal proprietario, un uomo di 50 anni, avrebbe reagito con violenza, spintonandolo a terra per fuggire. La vittima, ferita a una gamba, ha allertato il 112 e fornito elementi utili all’identificazione. I militari lo hanno rintracciato poco dopo nelle vicinanze, ancora in fuga a piedi. Addosso aveva uno zaino con arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ginosa, sorpreso a rubare in un deposito: 30enne arrestato dopo la fuga

