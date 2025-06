Ginori Corsini alla guida La nomina ora è ufficiale

Con grande entusiasmo, annunciamo che l’avvocato Marco Corsini è ora ufficialmente alla guida della Fondazione Ginori, conquistando un ruolo di prestigio e responsabilità. La ratifica del ministro della Cultura Alessandro Giuli sancisce questa importante nomina, confermando la fiducia riposta nella sua esperienza e visione. Con un team di figure di spicco, tra cui Maurizio e altri membri qualificati, la fondazione si prepara a un nuovo capitolo di innovazione e valorizzazione culturale.

Ora la nomina dell'avvocato Marco Corsini a presidente della Fondazione Ginori è ufficiale. Pochi giorni fa è arrivata infatti la ratifica del ministro della Cultura Alessandro Giuli che mette nero su bianco quanto già annunciato nei mesi scorsi con la scelta, per l'incarico, dell'attuale sindaco di Rio dell'Elba come successore del professor Tomaso Montanari. Del consiglio della fondazione fanno parte, oltre al presidente, i confermati Maurizio Toccafondi e Gianni Pozzi (indicati rispettivamente da Regione e Comune di Sesto Fiorentino), Andrea Cosentino e Elisabetta Berti, in quota invece Ministero.