Ginnastica ritmica l’ex dt Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti

Un'ombra si staglia sulla prestigiosa ginnastica ritmica italiana: Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica, è stata rinviata a giudizio per maltrattamenti. Dopo aver patteggiato una squalifica sportiva di tre mesi per comportamenti antisportivi, ora si prepara ad affrontare la prima udienza penale il 22 settembre. Questo caso scuote il mondo dello sport, sollevando domande sulla tutela degli atleti e sull'integrità delle nostre istituzioni sportive.

Sul piano della giustizia sportiva, la direttrice tecnica ha patteggiato una squalifica di tre mesi per "comportamento antisportivo". Ora, sul piano penale, Maccarani affronterà la prima udienza il 22 settembre prossimo.

