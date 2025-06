Ginnastica ritmica la dt Emanuela Maccarani rinviata a giudizio per maltrattamenti sulle atlete

Una vicenda che scuote il mondo della ginnastica ritmica italiana: Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica di spicco, è stata rinviata a giudizio per presunti maltrattamenti su atlete minorenni. Il procedimento, che si aprirà il 22 settembre a Monza, solleva importanti questioni etiche e deontologiche nel panorama sportivo, mettendo in luce la necessità di tutela e rispetto nelle discipline giovanili. La giustizia farà chiarezza su questa delicata vicenda, portando alla luce eventuali responsabilità.

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell'Accademia Internazionale di ginnastica ritmica di Desio, andrà a processo con l'accusa di maltrattamenti aggravati, commessi in presenza di minori. Il procedimento si aprirà il 22 settembre. La giudice per le indagini preliminari di Monza, Angela Colella, ha disposto l'imputazione coatta accogliendo l'opposizione degli avvocati dell'ex atleta Anna Basta, ribaltando la precedente richiesta di archiviazione avanzata dalla procura. Secondo la gip, Maccarani esercitava un «potere assoluto» nell'Accademia, una condizione che le avrebbe consentito di attuare metodi educativi che «degeneravano», come la pratica della pesatura pubblica delle atlete in biancheria intima, accompagnata da insulti anche per lievi variazioni di peso.

