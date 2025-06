Ginnastica ritmica Emanuela Maccarani a processo per i presunti maltrattamenti alle Farfalle

Una storia che scuote il mondo della ginnastica ritmica italiana: Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica, si trova a processo con l’accusa di maltrattamenti alle giovani farfalle dell’accademia di Desio. L’udienza preliminare è prevista per il 22 settembre a Monza, un momento cruciale per fare luce su presunti abusi e comportamenti discutibili. Un caso che mette in discussione i valori del fair play e della tutela dei giovani atleti, lasciando tutti con il fiato sospeso.

E’ stata fissata al 22 settembre dal giudice del Tribunale di Monza l’udienza preliminare per Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell’accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza) – qui il racconto del Fatto Quotidiano su quel che accadeva. La donna è stata rinviata a giudizio con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Solo tre giorni fa Maccarani era stata squalificata per tre mesi per “comportamento antisportivo” dalla giustizia sportiva della Federginnastica. L’accusa per maltrattamenti aggravati con l’aggravante della minore età giunge dopo che la Procura di Monza aveva inizialmente richiesto l’archiviazione del caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ginnastica ritmica, Emanuela Maccarani a processo per i presunti maltrattamenti alle “Farfalle”

