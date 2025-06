Ginnastica ritmica e presunti maltrattamenti alle Farfalle | Emanuela Maccarani a processo

L'ombra di sospetti e accuse si staglia sulla rinomata ginnastica ritmica italiana: Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica dell’Accademia di Desio, si trova a dover affrontare un processo per presunti maltrattamenti alle giovani atlete. L’udienza preliminare è stata fissata, aprendo un capitolo delicato e importante per lo sport e il suo sviluppo etico. Scopriamo cosa si cela dietro questa vicenda che ha fatto parlare l’intera comunità sportiva.

