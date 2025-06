Ginevra terminato il vertice tra Iran Francia Uk e Germania Teheran | Possibili concessioni ma non fermeremo l’arricchimento dell’uranio

Il vertice di Ginevra tra Iran, Regno Unito, Francia, Germania e l’UE ha acceso speranze di concessioni, ma ribadisce che l’arricchimento dell’uranio iraniano non si fermerà. Un incontro cruciale per la stabilità internazionale, in cui si cercano soluzioni diplomatiche senza compromettere la sicurezza globale. Restiamo in attesa di sviluppi, mentre si delineano nuove strategie per un dialogo difficile ma essenziale.

Si è concluso a Ginevra, in Svizzera, il vertice che ha visto la partecipazione dei ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Iran, insieme all’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Al centro dell’incontro, la delicata questione del nucleare iraniano, giudicata da tutti i partecipanti (il formato Parigi-Londra-Berlino definito “E3”) come una priorità urgente e delicata. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha sottolineato la volontà europea di aprire un negoziato, ribadendo che «la via militare non rappresenta una soluzione definitiva, può solo ritardare il problema». 🔗 Leggi su Open.online

