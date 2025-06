Ginevra terminato il vertice tra Iran Francia Gran Bretagna e Germania Teheran | Possibili concessioni ma non fermeremo l’arricchimento dell’uranio

Il vertice di Ginevra tra Iran, Francia, Regno Unito e Germania ha aperto nuovi spiragli, con possibili concessioni, ma ribadendo che l’arricchimento dell’uranio non si fermerà. Un incontro cruciale per il futuro nucleare iraniano, che testimonia l’urgenza di trovare un equilibrio tra diplomazia e sicurezza globale. La strada è ancora lunga, ma ogni passo conta nel delicato equilibrio internazionale.

Si è concluso a Ginevra, in Svizzera, il vertice che ha visto la partecipazione dei ministri degli Esteri di Regno Unito, Germania, Francia e Iran, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas. Al centro dell'incontro, la delicata questione del nucleare iraniano, giudicata da tutti i partecipanti (il formato Parigi-Londra-Berlino definito "E3") come una priorità urgente e delicata. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha sottolineato la volontà europea di aprire un negoziato, ribadendo che «la via militare non rappresenta una soluzione definitiva, può solo ritardare il problema».