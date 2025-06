Gigi D’Agostino pubblicail brano Tarantella Tarantella feat Terraross

Preparati a scatenarti con il nuovo singolo di Gigi D'Agostino, "Tarantella Tarantella", in collaborazione con i Terraross. Un mix irresistibile di ritmo e tradizione che promette di accendere le notti estive del 2025. Il Maestro della dance non smette mai di sorprendere, portando energia, innovazione e pura allegria. Questa estate sarà diversa, più calda e più dance che mai: non perdere l’occasione di ascoltare il brano che farà ballare tutti!

Gigi D’Agostino torna con il singolo Tarantella Tarantella, in collaborazione con il gruppo indie-folk dei Terraross. Il Capitano non sembra volersi fermare piĂą e ci regala nuove perle anno dopo anno, brani mai scontati e mai banali che hanno come principale intento quello di far ballare e divertire la gente. Ed ecco che arriva inaspettato, per l’inizio di questa calda estate 2025, Tarantella Tarantella, il nuovo, insolito ed entusiasmante singolo nato dalla collaborazione tra Gigi D’Agostino, il deejay piĂą famoso d’Italia, e i Terraròss, uno dei gruppi indie-folk piĂą interessanti del momento (e amatissimi da Madonna e non solo). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Gigi D’Agostino pubblicail brano Tarantella Tarantella feat Terraross

In questa notizia si parla di: tarantella - gigi - agostino - terraross

“Tarantella Tarantella”, il singolo di Gigi D’Agostino e Terraròss - Preparati a scatenarti con “Tarantella Tarantella”, il nuovo singolo che unisce l’energia di Gigi D’Agostino e i Terraròss.

Il Capitano non si ferma, e torna a infiammare l'estate italiana: esce il 20 giugno "Tarantella Tarantella", il nuovo singolo di Gigi D'Agostino con il gruppo indie-folk Terraross Official. Vai su Facebook

“Tarantella Tarantella” è il nuovo, insolito ed entusiasmante singolo nato dalla collaborazione tra Gigi D’Agostino e i Terraròss #GigiDAgostino #Terraross #tarantellatarantella Vai su X

Gigi D’Agostino pubblicail brano Tarantella Tarantella feat Terraross; Power Hit - Tarantella Tarantella di Gigi D'Agostino, Terraross; GIGI D’AGOSTINO, TERRAROSS: “Tarantella Tarantella” segna l’inizio dell’estate.

Gigi Dag balla la "Tarantella Tarantella": ecco il suo tormentone dell'estate - D'Agostino punta sul ritmo mediterraneo con i Terraròss, il gruppo amato da Madonna (ASCOLTA IL BRANO) Si intitola “Tarantella Tarantella”, è uscito proprio oggi (20 giugno, su etichetta Time Records ... Segnala msn.com

Gigi D’Agostino, arriva “Tarantella Tarantella” coi Terraròss - Gigi D'Agostino torna a infiammare l'estate con un nuovo brano, "Tarantella Tarantella", in collaborazione col gruppo indie- Si legge su spettakolo.it