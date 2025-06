Gigi Cifarelli e la Just Friends Groove Band a Terrazza Leuciana

palco le note di un talento straordinario, pronti a far vibrare il cuore degli spettatori con un mix di jazz, blues e funky. Una serata imperdibile all’insegna della musica dal vivo e dell’energia contagiosa, che promette di restare nel ricordo di tutti gli appassionati. Non mancate a questa straordinaria esperienza musicale sotto le stelle!

Dopo due straordinari sold-out che hanno confermato l’attesa del pubblico, domenica 22 giugno alle 21, la Terrazza Leuciana - Tramonti al Belvedere si prepara ad accogliere un vero mito della chitarra italiana: Gigi Cifarelli, accompagnato dalla Just Friends Groove Band. Con lui saliranno sul. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Gigi Cifarelli e la Just Friends Groove Band a Terrazza Leuciana

In questa notizia si parla di: gigi - cifarelli - just - friends

Belvedere di San Leucio Terrazza Leuciana Domenica 22 giugno ultimo concerto al tramonto con il mitico chitarrista Gigi Cifarelli and Just Friends groove band. Biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/gigi-cifarelli-just-friends/267090?culture=it-it Miele e Be Vai su Facebook

Gigi Cifarelli e la Just Friends Groove Band a Terrazza Leuciana; Gigi Cifarelli incanta la Terrazza Leuciana con la Just Friends Groove Band; Gigi Cifarelli in concerto a Caserta: emozioni live alla Terrazza Leuciana.

Gigi Cifarelli & Just Friends Groove Band alla Terrazza Leuciana. Un viaggio tra Jazz, Blues e grandi emozioni - out che hanno confermato l’attesa del pubblico, domenica 22 giugno alle ore 21, la Terrazza Leuciana – Tramonti al Belvedere si prepara ad accogliere un vero mito della chit ... casertaweb.com scrive

Gigi Cifarelli in concerto a Caserta: emozioni live alla Terrazza Leuciana - Concerto live di Gigi Cifarelli e Just Friends alla Terrazza Leuciana di Caserta. Lo riporta mentelocale.it