Giangrandi | A Cesena azzerato il dibattito c' è paura di essere emarginati da chi governa il cerchio magico

A Giangrandi, Cesena vive un clima di silenzio e paura, dove il dibattito pubblico sembra essere stato azzerato e il timore di emarginazione all’interno del cerchio magico domina ogni discussione. In una città che accetta passivamente perdite ingenti di denaro pubblico e spese discutibili, emerge la necessità di riscoprire la trasparenza e il coraggio di parlare. È ora di rompere il silenzio e riprendere in mano il futuro di Cesena.

In una città dove nessuno si indigna più se il Comune perde una causa da 1.200.000 euro per inadempienza – soldi dei cittadini, buttati per incapacità e per l’assenza di un vero dialogo istituzionale. Dove anche errori apparentemente “minori”, come 36.000 euro spesi per veicoli inutilizzabili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it