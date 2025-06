Gianfranco Fini elogia Meloni | Perché è empatica con gli altri leader

Gianfranco Fini ha speso parole al miele per Giorgia Meloni. L'ex leader di Alleanza Nazionale è stato ospite di David Parenzo a L'aria che tira, il talk show politico di La7. All'ex presidente della camera è stato chiesto di commentare la foto che ritrae Meloni e Donald Trump intenti a conversare su una panchina. “Nelle trattative, o scatta un minimo di empatia o non si va da nessuna parte - ha spiegato Gianfranco Fini -. Giorgia Meloni, ad esempio, è brava in questo: parla inglese, francese e spagnolo senza bisogno di interpreti e riesce a creare un rapporto diretto con l’interlocutore. Anche con Donald Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianfranco Fini elogia Meloni: "Perché è empatica con gli altri leader"

