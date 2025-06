Giallo al Parco delle Cave sentito l’amico di Simone Brusoni Indagine sulle ultime ore

Nel cuore di Milano, il Parco delle Cave si trasforma in scena di un mistero avvolto nel silenzio: due giorni di misteriosa assenza di Simone Brusoni hanno sollevato numerose domande. Perché nessuno ha segnalato subito la sua scomparsa? E perché nessuno ha chiamato il 112 dopo il suo tuffo nel laghetto? Le indagini della polizia cercano di chiarire questi dubbi e fare luce su quanto accaduto nelle ultime ore.

Milano – Due giorni di “buco”. Dal tardo pomeriggio di domenica alla serata di martedì. E due domande a cui dare una risposta: perché gli amici di Simone Brusoni non ne hanno segnalato immediatamente la scomparsa? Perché nessuno ha chiamato il 112 quando non ha fatto ritorno dal tuffo nel laghetto dell’ex cava Cabassi al Parco delle Cave? È proprio su questo aspetto che si stanno concentrando le indagini della polizia, con l’obiettivo di capire cosa sia successo dopo la sparizione del trentottenne, poi ritrovato senza vita all’alba di mercoledì da un pescatore. Il pm Antonio Pansa ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato, così da consentire di svolgere l’autopsia e di accertare le cause del decesso: la prima ispezione del medico legale sul corpo già in decomposizione non ha evidenziato segni di violenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it