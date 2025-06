Giallo a Modena trovato un cadavere | sul posto la scientifica

Un'oscura ombra avvolge Modena questa sera: un cadavere è stato rinvenuto in strada Cavo Argine, all’altezza del civico 36. Il corpo, in parte sommerso in acqua, ha attirato subito l’attenzione delle forze dell’ordine e della scientifica, impegnate nelle indagini. La scena inquieta la città, lasciando aperte molte domande su questa morte misteriosa e inquietante. Rimanete con noi per aggiornamenti esclusivi su questa vicenda ancora tutta da chiarire.

Modena, 20 giugno 2025 – Giallo sul ritrovamento di un cadavere, questa sera, in strada cavo Argine all’altezza del civico 36. Pare che il corpo sia riverso in alcuni centimetri di acqua e sono ancora in corso le operazioni di recupero e di identificazione. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia. Arrivata anche la scientifica che dovrà fare tutti gli accertamenti del caso. Al momento non si può escludere nulla, nemmeno una morte violenta. Ma solo una volta raggiunto il corpo e analizzato dal medico legale, sarà possibile avere un quadro più chiaro. Tutte le pattuglie delle forze dell’ordine sono impegnate a illuminare la zona alla ricerca di indizi ed elementi che consentano l’identificazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giallo a Modena, trovato un cadavere: sul posto la scientifica

