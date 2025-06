ghizzardi resta alla correggese

La Correggese annuncia la riconferma di Filippo Ghizzardi, talento del 1997 che, come capitano, ha guidato la squadra con 32 presenze e una rete nella scorsa stagione. Questo ritorno rafforza il reparto difensivo nel mercato dilettantistico, dimostrando l'attenzione della società alla continuità e alla crescita. La piazza può sognare in grande: resta alla Correggese e promette ancora grandi emozioni.

Novità nel mercato dilettantistico a partire dalla Correggese, in Serie D. Altro giro, altra riconferma: arriva quella di Filippo Ghizzardi, terzino destro classe 1997. Nell’ultima stagione ha indossato diverse volte la fascia da capitano, e in totale ha messo insieme 32 presenze con anche una rete. Passiamo poi alla Vianese ( Eccellenza ), che dopo aver smaltito la delusione della finale playoff per la Serie D persa a Monastir in Sardegna, è già pronta per preparare la prossima stagione: si riparte da cinque riconferme. Restano il portiere Alfonso Della Corte (1993), il difensore Gabriele Mammi (2003), Matte Contipelli (difensore del 1998), il centrocampista del 2002 Riccardo Vaccari e Andrea Falanelli, attaccante del 1998. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it