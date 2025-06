Gestione Fondo Espero | GUIDA consegna informativa MODELLO e facsimile trattamento dati personali

Se sei un dirigente scolastico alla ricerca di una guida chiara e completa sulla gestione del Fondo Espero, questa è la risorsa che fa per te. Grazie alle nuove funzionalità sul SIDI, potrai facilmente gestire il consenso informato e tutelare i dati personali del personale scolastico interessato. Scopri tutto nel nostro approfondimento su modelli, facsimili e procedure, e assicurati di rispettare le normative in modo semplice ed efficace.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha attivato la funzione sul SIDI per gestire la procedura di consenso informato relativa all’adesione al Fondo Espero. La funzione è destinata ai Dirigenti scolastici, che possono così individuare il personale scolastico interessato dalla procedura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

fondo - espero - gestione - guida

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Il Fondo Espero avvia il silenzio-assenso per la pensione complementare del personale scolastico. Mercoledì 21 maggio a Roma, i sindacati si incontrano al Ministero per chiarimenti e indicazioni operative.

Fondo pensione Espero, su Istanze online si può esprimere la volontà di non adesione. GUIDA Ministero - Su Polis Istanze online è disponibile l'istanza per esprimere la volontà di non adesione al Fondo pensione Espero. Segnala orizzontescuola.it

Espero, le funzioni per la gestione delle adesioni per silenzio-assenso – NOTA - Il Ministero fa seguito alla circolare 133215 dell’11 giugno e annuncia alle scuole l’apertura delle funzioni SIDI per la gestione della modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero” p ... tecnicadellascuola.it scrive