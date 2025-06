Gerry Scotti di nuovo nonno | il figlio Edoardo ancora papà dopo Virginia e Pietro

Gerry Scotti, volto amato della televisione italiana, si prepara a rivivere una delle emozioni più profonde: diventare di nuovo nonno. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra attendono il loro terzo bimbo, portando gioia e speranza in una famiglia ricca di affetto e valori condivisi. Un lieto evento che, come una calda domenica in famiglia, scalda il cuore di tutti. Ma non finisce qui: è solo l'inizio di un altro capitolo di felicità.

Una notizia che ha il sapore di una domenica in famiglia. Gerry Scotti, volto amato della televisione italiana, si prepara a rivivere per la terza volta una delle emozioni più intense della vita: quella di diventare nonno. Il figlio Edoardo e la moglie Ginevra sono infatti in attesa del loro terzo figlio, dopo i piccoli Virginia e Pietro. Una famiglia che cresce, tra sorrisi, affetto e un'eredità di valori che si tramanda da generazioni. Ma non si tratta solo di un lieto evento privato, ma di una nuova vita che si aggiunge a una storia familiare che molti italiani sentono un po' anche loro. Il conduttore Mediaset è da anni un punto di riferimento della Rete e del pubblico che lo segue con grande calore.

Gerry Scotti diventerà nonno per la terza volta Il figlio Edoardo e la nuora Ginevra, dopo la nascita di Virginia e Pietro, hanno annunciato di essere in attesa del loro terzo figlio: "Non c'è due senza tre"

