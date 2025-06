Germania-Italia U21 | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparatevi a vivere un'emozionante notte di calcio internazionale! Alla MOL Arena di Dunajska Streda, l’Italia Under 21 di Carmine Nunziata si prepara a sfidare la fortissima Germania nei quarti di finale degli Europei. Scopri orario, dove vedere la partita e le probabili formazioni per non perdere neanche un istante di questa battaglia che promette scintille. Ecco tutto ciò che devi sapere per seguire questa sfida imperdibile.

Alla MOL Arena andrà in scena la sfida tra Germania-Italia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Alla MOL Arena di Dunajska Streda, Italia U21 di Carmine Nunziata affronta la Germania nei quarti di finale degli Europei di categoria. Le probabili formazioni GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Germania-Italia U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

In questa notizia si parla di: germania - italia - orario - probabili

Tonitto, nuovi progetti Private label in Germania, Olanda, Italia e Grecia - Tonitto 1939 continua la sua espansione nel mercato del Private Label, che ora costituisce il 70% del suo fatturato.

L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale. Guardare il Mondo e disegnare il futuro. Vai su Facebook

Italia-Germania, i quarti: probabili formazioni, quando e dove vederla; Germania-Italia, le probabili formazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro) e streaming; Quarti di Nations league, Germania-Italia: orari, dove vedere e probabili.

Germania-Italia U21: dove vederla, orario e probabili formazioni - Italia U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Alla MOL Arena di Dunajska Streda, Italia U21 di Carmine Nunziata affront ... Segnala calcionews24.com

Germania-Italia, probabili formazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro) e streaming - 2; decisive le reti di Kleindienst e Goretzka, che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Tonali. msn.com scrive