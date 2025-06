Genova bufera sulla polizia locale 15 agenti indagati per violenze | Sei uno scarto della società

Una tempesta si abbatte sulla polizia locale di Genova, con 15 agenti sotto indagine per gravissime accuse di lesioni, peculato e falso ideologico. Una vicenda che scuote l’istituzione e mette in discussione la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine. La città si chiede come sia potuto succedere e quali siano le misure adottate per ristabilire trasparenza e giustizia. Continua a leggere.

Lesioni, peculato e falso ideologico: sono le accuse che la Procura rivolge a 15 agenti della polizia locale di Genova, tutti appartenenti al reparto di sicurezza urbana, che sono stati trasferiti ad altre mansioni.

Enrico Zucca è il nuovo Procuratore generale di Genova, indagò sulla polizia per la scuola Diaz - Enrico Zucca è il nuovo procuratore generale di Genova, conosciuto per le sue indagini incisive sulla polizia riguardo alla scuola Diaz.

Quindici agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia locale di Genova sono indagati per lesioni e peculato. In più di una occasione avrebbero malmenato i fermati

mercoledi, 18 giugno 2025 *** Genova, blitz in Comune della polizia, agenti della polizia locale indagati per pestaggi e droga ***

Genova ha un problema, la polizia locale; Inchiesta polizia locale, Fp Cgil: L'eventuale colpa di pochi non ricada su tutti gli agenti; Genova, i vigili urbani con i tonfa che picchiavano gli arrestati: «Tanto è la sua parola contro la nostra.

Agenti della polizia locale di Genova indagati per pestaggi e droga, si indaga sulla chat "Quei bravi ragazzi" - Le accuse: "Ragazzini umiliati, soldi sottratti, falsi verbali e dosi nascoste".

Inchiesta sui vigili di Genova, la denuncia di due agenti: "Botte e insulti, ci siamo vergognate" - Le poliziotte della municipale hanno riferito prima all'assessore Gambino e al comandante Giurato, poi alla pm, i comportamenti dei colleghi