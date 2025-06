Gemellaggi delegazioni di Iglesias e Unna a Pisa in occasione di Luminara e Palio di San Ranieri

In un affascinante intreccio di culture e tradizioni, le delegazioni di Iglesias e Unna, gemellate con Pisa, hanno portato a questa città un messaggio di amicizia e collaborazione durante la magica atmosfera della Luminara e del Palio di San Ranieri. Accolti dal sindaco con un caloroso scambio di doni, simbolo di un legame forte e duraturo, queste visite rafforzano i ponti tra comunità diverse, celebrando insieme l’arte, la storia e l’amicizia internazionale.

Una delegazione del Comune di Iglesias in Sardegna e una delegazione della città di Unna in Germania, entrambe gemellate con Pisa, hanno fatto visita al Comune in occasione dei giorni della Luminara e del Palio di San Ranieri. Ad accoglierli, con il tradizionale scambio di doni, il sindaco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Gemellaggi, delegazioni di Iglesias e Unna a Pisa in occasione di Luminara e Palio di San Ranieri

In questa notizia si parla di: iglesias - unna - pisa - occasione

Gemellaggi, delegazioni di Iglesias e Unna a Pisa in occasione di Luminara e Palio di San Ranieri; In visita i delegati di 6 città gemellate; A Pisa le delegazioni delle città gemellate: tre giorni di iniziative.

Gemellaggi, delegazioni di Iglesias e Unna in visita a Pisa - Una delegazione del Comune di Iglesias in Sardegna, e una delegazione della città di Unna in Germania, entrambe gemellate con Pisa, hanno fatto visita al ... gonews.it scrive