Gelati troppo cari? Una mamma trova la soluzione per risparmiare senza rinunciare alla merenda

Con l’arrivo dell’estate, trovare soluzioni economiche e pratiche per le merende diventa fondamentale. Questa mamma britannica ha dimostrato che, con un po’ di astuzia, è possibile gustare dolci freschi senza svuotare il portafoglio. La sua idea geniale: mini ghiaccioli conservati in un contenitore termico, pronti da gustare all’uscita da scuola. Scopriamo come questa semplice strategia può fare la differenza nelle nostre giornate estive, garantendo freschezza e risparmio.

Con l’arrivo del caldo, una mamma britannica ha condiviso un trucco semplice ed efficace: conservare mini ghiaccioli in un contenitore termico da offrire ai figli all’uscita da scuola. L’idea, diventata virale, permette di risparmiare evitando gelati costosi e si affianca ai consigli per affrontare il caldo in sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

