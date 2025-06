Gazzetta dello Sport | Napoli e Meret avanti insieme fino al 2027 | rinnovo da 2,5 milioni per il portiere dei due scudetti

Il Napoli e Alex Meret continuano a scrivere la loro storia di successi, blindando il loro portiere simbolo fino al 2027. Dopo un percorso di negoziazioni riservate e attente, è stato siglato un rinnovo quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, consolidando la partnership tra club e talento. Un accordo che rafforza la fiducia nel portiere dei due scudetti, pronto a difendere i colori azzurri ancora a lungo.

Il Napoli e Alex Meret proseguiranno il loro cammino insieme. Dopo settimane di riflessioni e trattative lontane dai riflettori, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo: biennale, fino al 2027, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione. A darne notizia è Antonio Giordano su La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la firma sia ormai solo una formalità e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il portiere friulano, arrivato all'ombra del Vesuvio nel 2018 per 20 milioni di euro dall'Udinese, ha saputo conquistarsi un posto nella storia recente del club.