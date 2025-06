Gazzelle il sogno di San Siro | Non voglio celebrarmi ma regalare tanta poesia

Gazzelle, il sogno di San Siro, non cerca celebrazioni ma desidera regalare pura poesia. Milano si interroga: come si esce da questa crisi? Dopo aver osato troppo, domenica al “Meazza” l’artista si confronta con un afflusso di pubblico inaspettato, tra biglietti a prezzi stracciati o gratis. La sua carriera, costruita con passione e sudore, ora rischia di essere messa in discussione, ma Flavio Bruno ha ancora molte carte da giocare…

Milano – La domanda è: ora come se ne esce? E il primo a porsela è con tutta probabilità proprio Gazzelle che, dopo aver osato troppo, domenica al “ Meazza ” si trova a fare i conti con una situazione di affluenza pubblico simil-Elodie. Leggi un effluvio di biglietti in vendita a prezzi stracciati oppure gratis che minaccia di mettere in discussione una solida carriera costruita con merito palasport su palasport. Sì, perché lui, Flavio Bruno Pardini da Roma, è pur capace di richiamare nella sua città 54 mila gaudenti sotto le stelle del Circo Massimo, come accaduto il 7 giugno scorso, ma a Milano pretendere di riempire gli spalti di Bono e Bruce diventa un azzardo rovinoso, che rischia di fargli fare la fine della formica travolta sulla copertina del suo ultimo album “Indi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gazzelle, il sogno di San Siro: “Non voglio celebrarmi ma regalare tanta poesia”

In questa notizia si parla di: gazzelle - sogno - siro - voglio

Manca solo un mese allo speciale appuntamento di Gazzelle a San Siro! Siamo pronti a un’estate incredibile 7 GIUGNO – CIRCO MASSIMO – ROMA 22 GIUGNO – STADIO SAN SIRO – MILANO Biglietti e informazioni utili su come raggiungere San Siro dis - facebook.com Vai su Facebook

Gazzelle, il sogno di San Siro: “Non voglio celebrarmi ma regalare tanta poesia”; Gazzelle a San Siro; Cosa fare a Milano nel weekend dal 19 al 22 giugno. Da Gazzelle ai Duran Duran, passando per il jazz e le sonorità esotiche.

Gazzelle, il sogno di San Siro: “Non voglio celebrarmi ma regalare tanta poesia” - Cerco sempre di sdrammatizzare nelle canzoni, sentimenti che per me sono pesanti” ... Come scrive ilgiorno.it

Gazzelle, dopo i concerti si prende una pausa: “Voglio prendermi cura di me” - Dopo l’esperienza di Sanremo 2024, Gazzelle fa un passo in più e si prepara a due appuntamenti che segnano un nuovo livello della sua carriera: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 a San Siro, ... dilei.it scrive