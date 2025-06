Gazza ladra | i giornalisti trattati e assunti dalla Rosea e altre pillole

Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno tra le righe dei giornali. La Gazzetta dello Sport, con la sua campagna estiva, ha tentato di strappare notizie e firme a rivali come Libero, puntando su nomi di rilievo e grandi follower. Tra acquisti mediatici e strategici, il mondo del giornalismo sportivo si rivela un campo di battaglia sempre più competitivo e intrigante. Ma quali sono i veri protagonisti di questa selecta corsa?

Il calciomercato non dorme mai. Neanche quello delle firme che dovrebbero raccontarlo. E così La Gazzetta dello Sport, come un Manchester City qualsiasi, ha provato a piazzare un paio di colpi nella sua campagna acquisti (quasi) estiva. L’affare più mediatico sarebbe stato sicuramente strappare a Libero il 46enne Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell’ Inter, quasi 250 mila follower su X e 237 mila su Instagram. Un’esposizione social che spesso lo vede nel mirino di sfottò (e anche insulti) da parte dei tifosi delle altre squadre, per quella sua partigianeria nerazzurra mai nascosta, oltre che per un atteggiamento sempre molto filo-societario e appiattito sulle posizioni del presidente e amministratore delegato interista Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Lettera43.it