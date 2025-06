Gaza Renzi fa il negazionista e si schiera con Israele | No genocidio non equiparabile a ebrei o armeni Hamas ha ucciso più palestinesi - VIDEO

Nel dibattito sulla crisi a Gaza, Matteo Renzi si schiera apertamente con Israele, negando il termine "genocidio" e sottolineando le vittime palestinesi uccise da Hamas. La sua posizione genera polemiche e accese discussioni sulla responsabilità e sulle interpretazioni dei recenti eventi. In un momento così delicato, è fondamentale analizzare con attenzione i diversi punti di vista per comprendere appieno la complessità della situazione. È importante riflettere su quanto accade, senza lasciarsi trascinare da semplificazioni.

Dopo aver dichiarato amore ad Israele, secondo Matteo Renzi "nessuno ha mai ucciso tanti palestinesi quanti Hamas" Intervistato su quanto sta succedendo a Gaza, Matteo Renzi fa il negazionista e si schiera con Israele, respingendo l’accusa di genocidio a carico del popolo di Netanyahu, alline. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Renzi fa il negazionista e si schiera con Israele: “No genocidio, non equiparabile a ebrei o armeni, Hamas ha ucciso più palestinesi” - VIDEO

