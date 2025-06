Gaza raid Idf su civili in attesa di aiuti umanitari oltre 50 morti tra Deir al-Balah e il Corridorio di Netzarim - VIDEO

Un'altra tragedia scuote Gaza: un raid dell'IDF ha colpito civili in attesa di aiuti umanitari, lasciando dietro di sé oltre 50 vittime tra Deir al Balah e il corridoio di Netzarim. La spirale di violenze e perdite innocenti continua senza sosta, alimentando il dolore e la speranza di una soluzione umanitaria immediata. La comunità internazionale deve agire per fermare questa escalation di sofferenza e mettere fine a questa crisi umanitaria.

Continua il genocidio a Gaza. Dopo i 70 morti nel raid dell'Idf del 17 giugno su civili in attesa di aiuti umanitari, oggi sono almeno 50 le vittime Continua il genocidio a Gaza. Secondo quanto riportato dalla Protezione civile locale, gestita da Hamas, oltre 50 persone sono state uccise

