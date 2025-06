Gaza bambina di 9 anni ferita abbraccia in lacrime il corpo del padre ucciso dai bombardamenti dell' Idf | Perché non mi rispondi? - VIDEO

In un orribile momento di disperazione, Luna Rasras, una bambina di appena nove anni, abbraccia il corpo del padre ucciso dai bombardamenti dell’IDF a Khan Younis. La sua innocenza si scontra con la brutalità della guerra, lasciando un'impronta indelebile nel cuore di chi assiste a questa tragedia. La speranza di un mondo senza conflitti sembra sfumare, ma dobbiamo continuare a chiedere giustizia e pace. Perché non rispondi?

Luna Rasras, ferita dalle bombe dell'idf al viso e alle gambe, abbraccia disperata il corpo del padre, ucciso anche lui nel raid su Khan Younis Luna Rasras ha circa nove anni. Si trovava in una tenda a Khan Younis con la sua famiglia quando un bombardamento israeliano ha cambiato per sempre l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, bambina di 9 anni ferita abbraccia in lacrime il corpo del padre, ucciso dai bombardamenti dell'Idf: "Perché non mi rispondi?" - VIDEO

In questa notizia si parla di: anni - ferita - abbraccia - corpo

