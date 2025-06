Gaza altri due attacchi israeliani contro i palestinesi in fila per gli aiuti umanitari | almeno 34 morti

La crisi a Gaza si aggrava: nuovi attacchi israeliani hanno colpito i civili in fila per gli aiuti umanitari, con almeno 34 vittime. La spirale di violenza tra Israele, Iran e Palestina prosegue senza sosta, alimentando un conflitto che sembra non trovare fine. Mentre il mondo osserva impotente, le atrocitĂ continuano a segnare la vita di innocenti, rendendo urgente una soluzione di pace. La guerra in Medio Oriente sembra ormai lontana da un punto di svolta.

Mentre continua la guerra tra Iran e Israele, che questa notte ha reso noto di aver bombardato decine di obiettivi a Teheran, il fronte Gaza rimane aperto. E le atrocitĂ continuano. Secondo quanto riportato da Al-Jazeera, sono almeno 34 i palestinesi morti questa mattina in due attacchi israeliani sulle persone che erano in attesa di aiuti umanitari nella zona centrale della Striscia, nei pressi dell’asse Netzarim. A questi, riferisce l’emittente televisiva citando una fonte dell’ospedale al-Awda a Deir al-Balah, si aggiungono 23 palestinesi uccisi dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui richiedenti aiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, altri due attacchi israeliani contro i palestinesi in fila per gli aiuti umanitari: almeno 34 morti

