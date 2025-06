Gaza 16enne arriva a Bologna per curare un tumore ma non ce la fa

Yahya ElKhodary, un giovane di appena 16 anni proveniente da Gaza, aveva attraversato il confine con la speranza di ricevere cure che nella sua terra erano irraggiungibili. Arrivato a Bologna lo scorso maggio attraverso un corridoio umanitario, il suo sogno era di sconfiggere il tumore che lo affliggeva. Purtroppo, nonostante tutto, Yahya non ce l'ha fatta. La sua storia ci ricorda quanto il diritto alla salute sia un privilegio fragile e prezioso.

Si chiamava Yahya ElKhodary, aveva 16 anni ed era arrivato a Bologna lo scorso maggio tramite un corridoio umanitario, con la speranza di ricevere cure oncologiche impossibili da ottenere nella Striscia di Gaza. Yahya è morto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, presso l’hospice. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Gaza, 16enne arriva a Bologna per curare un tumore ma non ce la fa

In questa notizia si parla di: gaza - bologna - 16enne - arriva

Bologna per Gaza: sirena di Bergonzoni e marcia per la pace a Monte Sole | VIDEO - Bologna si distingue ancora una volta per il suo impegno a favore della pace in Medio Oriente. Con la partecipazione alla marcia del 15 giugno da Marzabotto a Monte Sole, la cittĂ esprime solidarietĂ al popolo palestinese e sostiene il ritorno alla normalitĂ a Gaza, rafforzando il suo ruolo come cittĂ promotrice di pace e giustizia.

“Netanyahu è una minaccia alla pace mondiale”. ?Su Il Fatto Quotidiano un estratto dell'intervento del Presidente nazionale ANPI di ieri a Monte Sole, dopo la Marcia "Save Gaza". ANPI provinciale Bologna Anpi Marzabotto Portico della Pace #Gaza #Save Vai su Facebook

“Dopo la marcia per Gaza, ora a Monte Sole la Conferenza di pace” Vai su X

Gaza, 16enne a Bologna per curare un tumore ma non ce la fa; BOLOGNA: Gaza, 103 i palestinesi accolti in cittĂ , ulteriori 24 in arrivo | VIDEO; 30 minutes in Gaza.

A Bologna 103 palestinesi accolti dopo la fuga da Gaza, altri 24 in arrivo nei prossimi giorni - a Bologna il Comune accoglie 103 palestinesi fuggiti dalla Striscia di Gaza tramite il sistema Sai e corridoi umanitari MedEvac, mentre altre città italiane si preparano a nuovi arrivi in un contesto ... Secondo gaeta.it

Università di Bologna, mozione condanna 'escalation' a Gaza - L'Università di Bologna prende posizione su Gaza. Segnala msn.com