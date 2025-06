Gauff e l'odio sui social media | È quanto di peggio possa capitare cosa le è successo

Gauff e l'odio sui social media: un fenomeno inquietante che mette in luce quanto possa essere devastante il lato oscuro delle piattaforme digitali. La giovane tennista americana ha denunciato un clima tossico, segnato da insulti razzisti e minacce di morte rivolte a lei e alla sua famiglia. Un richiamo urgente alla necessità di maggiori responsabilità e tutela nel mondo digitale, affinché lo sport e i social non diventino terreno fertile per l’odio gratuito. Continua a leggere.

La tennista americana ha denunciato il clima tossico alimentato da schiere di haters e scommettitori. "Ricevo continui insulti razzisti, sono arrivate minacce di morte a me e alla mia famiglia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

