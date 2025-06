Gattuso scelto per le sue vibrazioni ma la sua nomina non ha scaldato nessuno Athletic

L’assegnazione di Gattuso alla guida dell’Athletic ha acceso discussioni e scetticismi nel mondo del calcio. La sua scelta, dettata più dalle vibrazioni e dalla grinta che da un progetto condiviso, ha diviso opinioni: mentre alcuni vedono in lui un simbolo di determinazione, altri dubitano sulla sua capacità di rilanciare la squadra e di conquistare la fiducia internazionale. Ma cosa riserverà il futuro a questa audace operazione? Solo il tempo potrà svelarlo.

Il no di Ranieri – prima scelta di Gravina – ha lasciato la Federazione col cerino in mano. Così è nata l’operazione Gattuso. L’operazione grinta e “veleno”, per citare una sua espressione classica dei tempi del Napoli (insieme ad “annusare il pericolo” ndr). Anche in Inghilterra (lo ha fatto oggi il Guardian, ora Athletic) hanno dei dubbi circa la riuscita di questo connubio, se non foss’altro che per la carriera da tecnico dell’ex giocatore del Milan, mai incredibilmente schizzata verso il successo. Buffon e Gravina lo hanno scelto per le vibes, parola non detta ma presente. Perché da un punto di vista oggettivo, il palmarès e il rendimento di Gattuso non giustificano una chiamata del genere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso scelto per le sue “vibrazioni”, ma la sua nomina non ha scaldato nessuno (Athletic)

In questa notizia si parla di: athletic - gattuso - scelto - vibrazioni

Gattuso scelto per le sue vibrazioni, ma la sua nomina non ha scaldato nessuno (Athletic).

Gattuso scelto per le sue “vibrazioni”, ma la sua nomina non ha scaldato nessuno (Athletic) - The Athletic si chiede (giustamente) se l'amore che gli italiani provano per il Gattuso calciatore basterà anche in questa nuova veste da ct. Da ilnapolista.it

Gattuso ha scelto il Napoli: - Entro il 30 aprile Rino ha la possibilità di comunicare al Napoli la rescissione unilaterale ... Scrive ilmattino.it