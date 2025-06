Gattuso Nazionale e un ritorno alle origini | non so se basterà ma l'Italia non aveva altre scelte

Gattuso in Nazionale rappresenta un ritorno alle radici profonde: famiglia, gruppo, identità. In un momento in cui l’Italia ha bisogno di ricostruire, non basta solo il talento, ma la voglia di restare uniti, anche quando le sfide sembrano insormontabili. È questa la strada da percorrere: ripartire dai valori che ci rendono forti e uniti. Solo così potremo rilanciare con entusiasmo il nostro spirito nazionale.

Famiglia. Gruppo. Identità. Voglia di stare assieme, anche quando le cose per il singolo non funzioneranno. Ripartiamo sostanzialmente da questi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: gattuso - nazionale - ritorno - origini

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

Appuntamento con il Tg Sport, in questa edizione: È ufficiale: Gattuso è la scelta per la Nazionale Si è acceso il mondiale per Club, subito un grande PSG La Sampdoria vince l’andata dei playout di B, Salernitana intossicata Russell vince il Gran Pre Vai su Facebook

Gattuso, Nazionale e un ritorno alle origini: non so se basterà, ma l'Italia non aveva altre scelte; La Russa: «Gattuso ct? Non è simbolo del calcio italiano». La replica: «spero di fargli cambiare idea»; Nazionale, Gattuso si presenta da Ct: «L’Italia deve tornare una famiglia. La Calabria? Terra incredibile» ·.

Il nuovo volto della Nazionale parla calabrese: Gattuso, Perrotta e (si spera) il ritorno di Berardi - Dopo il nuovo Ct, anche Simone Perrotta entrerà nello staff. Lo riporta corrieredellacalabria.it

Gattuso al posto di Spalletti in Nazionale: “Riportiamo gli Azzurri al Mondiale” - Quali giocatori guideranno il nuovo corso degli Azzurri? Da calcioin.it