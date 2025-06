Gattuso idee chiare | recuperare Chiesa e puntare sulla duttilità Ecco i 35 nomi per il Mondiale

Gattuso si presenta con idee chiare: rilanciare la chiesa, puntare sulla duttilità e prepararsi al meglio per il mondiale. Con una strategia tattica versatile, il nuovo c.t. mira a mettere in crisi qualsiasi avversario, perché l’Italia non può permettersi di fallire il grande appuntamento del 2026. Ecco i 35 nomi pronti a scrivere la storia, in un cammino che promette emozioni e successi.

Il nuovo c.t. studia una varietà tattica che consenta all'Italia "di fare sempre male agli avversari". Perché non si può fallire l'appuntamento del 2026.

