Gattuso ct dell' Italia sa di triste rassegnazione

se la speranza di un rilancio sportivo sembra svanire tra scaramucce e delusioni, la scelta di Gattuso come CT sembra più un tentativo di rinnovare il volto della Nazionale che una soluzione concreta. In un clima di incertezza, ci chiediamo: sarà lui il vero cambio di passo o solo una pausa di riflessione?

La nomina di Gennaro Gattuso a commissario tecnico della Nazionale italiana, avvenuta in un giugno afoso, soffocante e un po’ nevrotico che ci accompagna stremati verso le ferie, è una di quelle decisioni che sembrano fatte più per piacere che per risolvere. Ma siccome in questo periodo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gattuso ct dell'Italia sa di (triste) rassegnazione

In questa notizia si parla di: gattuso - italia - triste - rassegnazione

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

“Figlio mio, come mai oggi sei così triste?” -Mamma questo è il mio ultimo anno a calcio. Ho bisogno di tempo per me, il calcio mi ha fatto divertire ma troppe volte ho dovuto dire NO ai miei amici perché avevo una partita o un allenamento; e se mai l’avessi salt Vai su Facebook

Gattuso ct dell'Italia sa di (triste) rassegnazione.

Il (triste) successo della rassegnazione - Sul palco dell’Ariston tutto era normale, dalla conduzione ai temi trattati, dalle proposte musicali ai numeri comici. Lo riporta corriere.it

Italia a pezzi: anche Gattuso ha fatto crac - Gennaro Gattuso, forse il leader autentico del club Italia, è stato iscritto d autorità alla lista triste e malinconica degli infortunati eccellenti. Riporta ilgiornale.it