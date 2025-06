Gattuso ct della Nazionale? Per il 75% degli italiani è la scelta migliore | il sondaggio

Gennaro Gattuso si conferma il presidente del cuore degli italiani, con il 75% che lo vede come l’allenatore ideale per la nazionale di calcio. Un risultato che riflette fiducia e entusiasmo verso il suo stile energico e determinato. Le alternative, tra cui Claudio Ranieri, si contendono comunque una fetta significativa di consensi, ma la preferenza sembra ormai chiara: Gattuso è la scelta migliore per guidare gli azzurri verso nuovi successi.

(Adnkronos) – Gennaro Gattuso è l’allenatore preferito della nazionale di calcio per la stragrande maggioranza degli italiani: secondo il sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, la scelta che vede l’ex centrocampista alla guida degli azzurri convince il 75% degli intervistati (I DATI). Le alternative sono Claudio Ranieri che convince . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

Nazionale, Gravina: "Gattuso una scelta condivisa" #SkySport #Italia Vai su X

La Russa: “Gattuso scelta ormai fatta. Ma serviva un piano B prima” Ignazio La Russa, presidente del Senato, a Radio Rai GR Parlamento ha parlato del momento della Nazionale e delle riforme necessarie nel calcio italiano: ? “Mancini, Ranieri, Mourinho Vai su Facebook

