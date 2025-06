Gattuso ci guarda sa perfettamente cosa pensiamo di lui ha letto tutto Corsera

Gattuso ci osserva, consapevole di ogni pensiero che aleggia intorno a lui. Ha letto tutto, persino il titolo del Corriere della Sera, che descrive la nostra realtà con un’immagine potente: “Siamo messi così, l’unica cosa è stargli vicino.” Un messaggio che riecheggia il senso di solidarietà e speranza, proprio come il nostro supporto alla Nazionale in momenti di difficoltà. Il passaggio sulle parole di…

“Siamo messi così, l’unica cosa è stargli vicino”. Un titolo che è un quadro. È quello scelto dal Corriere della Sera per l’articolo di Fabrizio Roncone che racconta la mattinata dello stato maggiore della Nazionale, la conferenza di Gattuso, e rende perfettamente il clima di mestizia che pervade tutti noi che amiamo quella maglia. Il passaggio sulle parole di Gravina merita di essere assaporato con calma: Gravina, intanto, è già partito con un discorsetto di circostanza. Cosa ci può dire? Che Gattuso è l’allenatore più giusto, più azzeccato, e che è stato scelto «con profonda convinzione», e non — come sappiamo — perché di notte, mentre guardava gli azzurri arrancare pure con la Moldova, Claudio Ranieri gli spedì un whatsapp, tirandosi fuori dalla trattativa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gattuso ci guarda, sa perfettamente cosa pensiamo di lui, ha letto tutto (Corsera)

Rino Gattuso è il nuovo Ct dell'Italia: per molti è ancora "Ringhio", l'uomo che azzannava ogni pallone. Ma oggi è un tecnico con 12 anni di esperienza e una nuova sfida da affrontare. Cosa può dare davvero alla Nazionale? Quali limiti dovrà affrontare?

"C'è un episodio risalente al mondiale del 2006 che spiega perfettamente il perché #Gattuso potrebbe rivelarsi una scelta giusta" ? ? L'editoriale di Xavier Jacobelli

Nazionale, ora ci tocca sperare in Gattuso (che sogna di diventare De Zerbi); Mister Amelia fa il tifo per Gattuso: Scelta perfetta per l'Italia; Sacchi: Gattuso ha i valori che servono all'Italia. Voglio dargli due consigli....

