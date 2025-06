Gatto ucciso a colpi di pistola a Trapani trovato agonizzante per strada | si cerca chi ha sparato

Un dramma scosso da un’ombra di crudeltà scuote Trapani: un gatto randagio, ferito gravemente a colpi di pistola, è stato trovato agonizzante in strada. La comunità si mobilita, chiedendo giustizia e chiama a raccolta le forze dell’ordine per individuare il responsabile di questo atto ignobile. È ora di fare luce su questa triste vicenda e garantire che la violenza contro gli animali non rimanga impunita.

Un gatto randagio è stato ucciso a Trapani a colpi di pistola: il felino è stato ferito a guancia e torace, inutili i soccorsi. Caccia al colpevole.

