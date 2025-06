Gas refrigerante illegale | fermato carico diretto nell’Agro Nocerino

Nel cuore dell’Agro Nocerino, una scoperta incredibile: 13,6 tonnellate di gas refrigerante illegale, provenienti dalla Cina, sequestrate dalle Fiamme Gialle di Treviso. Un’operazione che mette in luce l’impegno delle autorità nel contrasto al contrabbando e alla circolazione di merci non conformi alle normative europee. La lotta al mercato nero prosegue senza sosta, proteggendo la nostra sicurezza e l’ambiente. Scopri di più su questa importante operazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Erano destinate ad un'impresa dell'agro- nocerino sarnese le 13,6 tonnellate di gas refrigerante non rigenerato, stoccato in 1.360 bombole di tipologia "R404A" e "R507A", proveniente dalla Cina, sequestrate nell'ambito delle indagini volte al contrasto del contrabbando di merci di provenienza extra U.E.. L'operazione è stata effettuata dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso che hanno sequestrato un autoarticolato di un'azienda polacca ed il suo rilevante carico. Si tratta di gas che in base ad una recente normativa, introdotta dal 1° gennaio 2025 non può essere utilizzato in forma pura nei Paesi Membri in quanto ritenuto una delle cause del riscaldamento globale.