Gas lacrimogeni nella scuola elementare | 37 bimbi intossicati evacuazione di massa e paura a Berlino

Una tranquilla mattina in una scuola elementare di Berlino si è trasformata in un incubo quando gas lacrimogeni sono stati accidentalmente o intenzionalmente rilasciati, causando l'intossicazione di 37 bambini e un'evacuazione di massa. La scena di panico ha lasciato genitori e insegnanti sgomenti, mentre le indagini della polizia cercano di fare chiarezza sull'accaduto.

Al momento dell'incidente venerdì mattina, circa 400 bambini si trovavano nella scuola elementare di Berlino. I vigili del fuoco hanno comunicato che sono stati colpiti in totale 37 bambini con irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. "Indagini in corso per individuare i responsabili” comunica la polizia tedesca. 🔗 Leggi su Fanpage.it