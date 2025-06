Gary Oldman voleva il ruolo di Silente nella serie TV di Harry Potter della HBO

Gary Oldman, iconico interprete di Sirius Black, avrebbe desiderato calarsi nei panni di Albus Silente nella nuova serie HBO di Harry Potter. Nonostante il suo ruolo memorabile nei film, Oldman confessa di aver sperato di avere un’altra chance nel reboot, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno nel magico mondo che tanto ama. La sua passione e dedizione continuano a mantenere viva l’aspettativa dei fan, pronti a scoprire se un giorno…

Sebbene abbia interpretato Sirius Black nei film di Harry Potter, l’acclamato attore inglese Gary Oldman  afferma di aver desiderato che qualcuno gli avesse dato una possibilità per il ruolo di Albus Silente nel prossimo remake. Nonostante abbia già lasciato il segno nell’universo di Harry Potter come Sirius Black, Oldman non è ancora pronto a chiudere il capitolo sul Mondo Magico. In una recente intervista con Variety, l’attore premio Oscar ha dichiarato di essere interessato a tornare nei panni di Albus Silente nel prossimo adattamento della serie della HBO. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

