Garlasco sulle impronte niente sangue Nove ore di test ora tocca ai rifiuti Andrea Sempio | controllate pure non c’ero

Garlasco (Pavia) – Nove ore di test, con i lavori interrotti da un blackout energetico che nel tardo pomeriggio di ieri ha colpito la zona della Questura di Milano. Ancora senza trovare sangue sulle altre impronte analizzate e procedendo con le campionature sui reperti della spazzatura in cerca di Dna da comparare. Con appuntamento al 4 luglio. Sono proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni peritali iniziate martedì, sempre negli uffici del Gabinetto di polizia scientifica, per l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia, per le riaperte indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, e disposto dalla Gip Daniela Garlaschelli con l'incarico ai periti Denise Albani e Domenico Marchigiani.