Garlasco stop a maxi-incidente probatorio a causa di un blackout in questura a Milano ripresa analisi campioni fissata il 4 luglio

Un blackout improvviso ha interrotto il maxi incidente probatorio a Garlasco, rallentando le analisi cruciali per il caso. La ripresa è prevista per il 4 luglio, ma intanto, si attendono già dalla prossima settimana le prime risposte sulle impronte e i reperti trovati nei rifiuti domestici. Restate sintonizzati: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza in una delle indagini più delicate degli ultimi tempi.

Nel frattempo, già dalla prossima settimana sono attese le prime risposte sulle concentrazioni di Dna eventualmente presenti sulle oltre 30 impronte raccolte, e sui reperti rinvenuti nei rifiuti domestici È stato interrotto da un blackout il secondo round dell’incidente probatorio sul delitto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, stop a maxi-incidente probatorio a causa di un blackout in questura a Milano, ripresa analisi campioni fissata il 4 luglio

In questa notizia si parla di: blackout - incidente - garlasco - stop

Caso Garlasco, blackout rallenta incidente probatorio: si riparte il 4 luglio - Il caso Garlasco si confronta con un imprevisto che ha rallentato le indagini: un blackout nella zona della questura di Milano ha interrotto temporaneamente il lavoro dei periti, tra cui la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani.

Boeing 787 precipitato in India: cosa sappiamo finora Un'indagine complessa, tra ipotesi tecniche, anomalie al decollo e possibili problemi strutturali. Il volo AI 171 è il primo incidente mortale per questo modello. *Perché è accaduto e quali sono le piste pi Vai su Facebook

Garlasco, un blackout rallenta l'analisi delle impronte. I risultati parziali degli esiti; Garlasco, incidente probatorio: appuntamento al 4 luglio. Un blackout in Questura frena l'analisi delle impronte Non c'è sangue su nessuna delle fascette paradesive; Caso Garlasco, blackout rallenta incidente probatorio: si riparte il 4 luglio.

Garlasco, incidente probatorio rallentato da un blackout: si riparte il 4 luglio, cosa succede adesso - Terminato il secondo round di incidente probatorio nell'ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, più volte interrotto da un blackout che ha ... Da fanpage.it

Garlasco, cosa (non) è emerso dall’incidente probatorio: le analisi della spazzatura sono un flop - Nessun elemento utile dai rifiuti, impronte ancora senza tracce di sangue, Dna ancora da decifrare. panorama.it scrive