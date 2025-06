Garlasco spazzatura dimenticata Così la verità sul delitto di Chiara è finita nel cestino

A otto mesi dal tragico delitto di Chiara Garlasco, emergono nuove ombre sulla gestione dei rifiuti e le indagini legate al caso. La scoperta di una spazzatura dimenticata, che potrebbe nascondere preziosi indizi, alimenta il dibattito sulla corretta interpretazione delle prove. I legali di Sempio sottolineano: "Non si possono usare". È davvero questa la chiave per svelare la verità o rimarrà un enigma irrisolto?

Analisi sui rifiuti solo a distanza di otto mesi dall'omicidio. I legali di Sempio: "Non si possono usare".

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con nuovi dubbi su Andrea Sempio. Biglietti sospetti trovati nella spazzatura, un'impronta vicino al corpo e un malore misterioso non comunicato riaccendono le speranze di scoprire la verità e mettere in discussione le versioni ufficiali.

"Quella prova non c'è". Colpo di scena choc all'apertura dello scatolone: ora cambia tutto.

