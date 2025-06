Garlasco perché hanno fermato l’incidente probatorio

A Garlasco, il mistero che avvolge l’omicidio di Chiara Poggi si infittisce: perché è stato fermato l’incidente probatorio, uno degli step più importanti nelle indagini? Dopo mesi di approfondimenti tecnici, il 4 luglio avrebbe dovuto rappresentare una svolta decisiva, ma qualcosa ha interrotto il processo. Resta da capire quali sono le ragioni e le implicazioni di questa decisione, un passo che potrebbe cambiare le sorti del caso.

Le indagini per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, sono in una fase cruciale. Dopo mesi di analisi tecniche, il 4 luglio rappresenta una data fondamentale per l'incidente probatorio che ha riaperto uno dei casi giudiziari più complessi d'Italia. Al centro dell'inchiesta c'è Andrea Sempio, indagato per concorso nell'omicidio insieme ad altri o ad Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima e condannato in via definitiva.