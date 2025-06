Garlasco la verità sull’incidente probatorio | il dna nel Fruttolo e il sangue sul telefono

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco riaccende i riflettori con una scoperta sorprendente: il DNA nel fruttolo e tracce di sangue sul telefono. Nuove analisi e prove mai esaminate prima potrebbero cambiare le sorti del processo, avvicinandoci a una verità tanto attesa. Questa sera, Quarto Grado svela i dettagli di questa intricata indagine, portando alla luce elementi che potrebbero rivoluzionare la vicenda.

Il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, torna prepotentemente sotto i riflettori grazie a una nuova svolta investigativa. Questa sera Quarto Grado, in onda su Rete 4, dedicherà ampio spazio all’ incidente probatorio disposto dalla Procura di Pavia, che ha portato alla riesumazione di alcuni reperti mai analizzati in precedenza. Si tratta di oggetti apparentemente banali, come vasetti di Fruttolo, un brick di tè, una buccia di banana e un frammento insanguinato di tappetino: elementi che potrebbero contenere tracce di Dna potenzialmente decisive. A far discutere è anche la recente iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico di Chiara, mai coinvolto ufficialmente nell’inchiesta fino a pochi anni fa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it